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Главы межведомственных штабов России и Сирии опубликовали совместное обращение к США

Ян Брацкий
07:00 17.07.2020
Представители России и Сирии обратились к США с призывом прекратить оккупационную деятельность на территории страны и отказаться от поддержки террористов.
Главы межведомственных штабов России и Сирии опубликовали совместное обращение к США
© Фото: Минобороны РФ

Сирийское правительство прилагает значительные усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны и ведет постоянную работу по возвращению сирийцев на родину, даже в условиях пандемии. Об этом говорится в совместном заявлении глав межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев. Россию там представляет начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, а Сирию - министр муниципального управления и экологии Хусейн Махлюф.

«На постоянной основе ведется работа по выявлению граждан с симптомами заболевания и их последующему помещению под медицинское наблюдение. Прибывающие из других стран сирийцы в обязательном порядке размещаются в специализированных центрах. Удалось не допустить вспышки заболевания коронавирусом в подконтрольных правительству Сирии районах. Это позволило частично ослабить введенные в связи с пандемией ограничительные меры», - говорится в заявлении.

На сегодняшний день в места проживания вернулись 2 145 899 сирийских граждан. Сейчас с ними ведется работа по скорейшей адаптации в обществе. Параллельно восстанавливается инфраструктура страны, в том числе в сферах образования и здравоохранения.

«Завершены работы по расширению травматологического и хирургического отделений центральной городской больницы города Алеппо. Закуплено новое специализированное оборудование, позволяющее оказывать гражданам широкий комплекс услуг по протезированию конечностей и лечению тяжелых ранений», - сказано в обращении сторон.

В то же время, несмотря на проводимую правительством Сирии колоссальную работу по восстановлению разрушенной за годы боевых действий инфраструктуры страны и обеспечению безопасности граждан, США и их союзники продолжают любыми способами препятствовать стабилизации обстановки.

«Цинично заявляя о своем желании помочь сирийскому народу, западные страны не желают снимать введенные в нарушение норм международного права антисирийские санкции, "калечащие" экономику страны и препятствующие ее постконфликтному восстановлению. Активно продвигается идея о необходимости оказания помощи населению Сирии исключительно через трансграничные гуманитарные коридоры, что свидетельствует о намерении и дальше поддерживать подконтрольные боевикам анклавы с целью сохранения очагов напряженности в стране», - указано в обращении глав межведомственных координационных центров.

В настоящее время большая часть Сирии находится под контролем сирийских властей, что позволяет перейти к доставке необходимой гуманитарной помощи, в том числе в Идлибскую зону деэскалации, через подконтрольные законному правительству Сирии территории.

Важным шагом стало принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2139, продлевающей трансграничный механизм по оказанию гуманитарной помощи Сирии с использованием лишь одного пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на сирийско-турецкой границе. Только благодаря последовательной позиции России и Китая удалось утвердить итоговый документ, учитывающий реальную ситуацию «на земле».

«Считаем, что при реализации принятой резолюции доставку любой гуманитарной помощи населению провинции Идлиб необходимо согласовывать с сирийскими властями и уточнять списки распределяющих гуманитарные грузы организаций. Важно исключить использование трансграничного механизма для снабжения боевиков, которые используют гуманитарную помощь ООН как рычаг воздействия на мирное население и откровенно наживаются на поставках», - уверены в России и Сирии.

Ярким примером служит положение дел в лагере беженцев «Рукбан», на территории оккупированной США 55-ти километровой зоны Эт-Танф, где подконтрольными американской стороне боевиками умышленно создаются условия, при которых люди, не желающие воевать и быть участниками каких-либо группировок, не получают продовольствия и медицинской помощи.

Об этом свидетельствуют сами сирийцы, сумевшие прорваться на подконтрольные официальному Дамаску территории.

«Призываем американскую сторону прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике, строго соблюдать международное право, принципы Организации Объединенных Наций и незамедлительно передать правительству Сирии контроль над всеми незаконно оккупируемыми сирийскими территориями», - добавили в своем обращении Мизинцев и Махлюф.

По их мнению, дальнейшая оккупация США и их союзниками территорий Сирии только увеличивает страдания мирных граждан и затягивает возвращение к мирной жизни в стране. 

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