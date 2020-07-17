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Эксперты дали рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в отпуске

Тамара Астапенкова
03:46 17.07.2020
Человеку, который обозначил свой интерес поисковыми запросами, начинают приходить реклама и рассылки со всевозможными акциями.
Эксперты дали рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в отпуске
© Фото: pixabay

Как обезопасить себя и свои деньги от мошенников во время покупки билетов и страховки, бронирования жилья: а также при знакомствах на пляжах или кафе. Эксперты Национального центра финансовой грамотности советуют быть внимательными и соблюдать правила цифровой гигиены.

«Большинство людей начинают свои путешествия в интернете, изучая различные предложения о турах и отелях. Именно в процессе планирования отпуска можно попасть в поле зрения мошенников», - пояснил Дмитрий Савченко.

Он уточнил, что человеку, который обозначил свой интерес поисковыми запросами, начинают приходить реклама или рассылки со всевозможными акциями. Злоумышленники делают все, чтобы «заставить жертву» перейти по нужным им ссылкам и получить всю необходимую информацию по паролям и логинам.

«Невнимательный человек, может даже не заподозрить подвох и оплатить бронирование, а через некоторое время, осознать, что вместо него в оффшорные теплые страны полетели его деньги», - приводит слова Савченко РИА Новости.

Также эксперт посоветовал быть внимательным при покупке страховки. Сейчас мошенники активно играют на страхах путешественниках из-за коронавируса и продают фальшивые страховки. Савченко рекомендует при покупке убедиться, что полис приобретается у лицензированной компании. И всегда заранее читать мелкий шрифт, отметил эксперт.

Точно также стоит действовать и при поисках жилья. Эксперт советует оформлять бронь только через авторитетные сайты, которые имеют защиту потребителей, политику отмены и страховые гарантии.

«Если вы девушка - к вам подойдет симпатичный мужчина, если мужчина - наоборот, если семейная пара - подойдет знакомиться семья. Войдя к вам в расположение, как только вы пойдете в море, у вас пропадут все ценности из сумки, а дружелюбные знакомые исчезнут», - рассказала эксперт Елена Бобкова.

Она посоветовала быть внимательными и стараться избегать типовых ловушек злоумышленников. Также эксперты рекомендуют уведомить свой банк о предстоящем отпуске. Иначе кредитная организация может заблокировать карту, зафиксировав оплату покупок за пределами обычного географического региона. Также на карту необходимо установить низкий лимит.

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