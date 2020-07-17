Можно ли не платить: эксперт рассказал о взносах на капремонт

По российскому законодательству собственник квартиры обязан платить за капитальный ремонт, но при этом он имеет право знать куда собранные средства были направлены. Об этом рассказал генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

«Многие жильцы жалуются, что взносы ими уплачиваются регулярно, а дом содержится в ненадлежащем состоянии. Жилец имеет право знать, куда, на какие работы и по какой стоимости направляются собранные средства», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Минко уточнил, что жильцам предоставляется возможность контролировать работу управляющих компаний, а также требовать от них отчетов и предлагать на что собранные средства лучше направить.

Если жилец отказывается платить взносы на капитальный ремонт, то в скором времени получит документ об оплате от судебных приставов, в котором будут прописаны не только пропущенные платежи, но и пени по ним. Также неуплата взносов на капитальный ремонт может оказаться серьезной проблемой при продаже недвижимости, поскольку собственники обязаны предоставлять справки об отсутствии задолженностей. В результате человек может отказаться покупать квартиру с долгами или потребовать их оплатить.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса мэр Москвы и губернатор Подмосковья освободили жильцов многоэтажек от уплаты взносов за капитальный ремонт. Платежные каникулы действовали до 1 июля.