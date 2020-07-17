Ученые предупредили о «пандемии ожирения» после коронавируса

Ученые опасаются эпидемии ожирения после завершения пандемии коронавирусной инфекции. Специалисты университета Копенгагена пришли к выводу, что ограничительные меры, повсеместно введенные для предотвращения распространения COVID-19, пагубно сказались на здоровье людей, что будет иметь далеко идущие последствия.



В научной статье для журнала Nature reviews приведены пять факторов, способных усугубить состояние здоровья человека в период пандемии. Среди них стресс, доступность холодильника на удаленном формате работы, рост бедности, ограниченность в передвижениях и вынужденное одиночество.

С датскими коллегами согласна заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.

«К сожалению, текущая пандемия может способствовать дальнейшему увеличению распространенности ожирения. Правительством были приняты масштабные меры по предотвращению стремительного распространения вируса, введены ограничения на перемещения и личные контакты, занятия спортом. Переедание стало одной из основных проблем в карантинный период и для многих обернулось возникшими или усугубившимися проблемами с весом», - рассказала Демидова «Известиям».

Согласно последним расчетам, ученые пришли к выводу, что количество людей с ожирением в постпандемичный период уже выросло на 13%. В дальнейшем ситуация может усугубиться, считают они.

О коронавирусе мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считают многомиллионный город Ухань в китайское провинции Хубэй.

Несмотря на принятые меры и введенный карантин недуг стремительно распространился по всему миру, спровоцировав сотни тысяч смертей и введение беспрецедентных национальных ограничительных мер. Сейчас количество инфицированных коронавирусной инфекцией в мире составляет 13 554 477 человек, 584 124 пациента спасти не удалось.