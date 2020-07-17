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Отдых за рубежом: в какие страны и когда могут отправиться россияне

Диана Сирази
02:50 17.07.2020
РФ начнет возобновлять авиасообщение с теми государствами, где заболеваемость не превышает 40 человек на 100 тысяч населения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Россияне, мечтающие отправиться этим летом в отпуск за рубеж, ждут официального открытия границ с телефоном в руках, чтобы успеть забронировать для себя тур и купить билеты. Однако, из-за распространения коронавируса, многие опасаются отправляться в дальнюю дорогу и остаются дома.

«Я, как турист, выбрала себе и билеты, и тур, и отель. Поэтому мне не иначе, как лететь и отдыхать. Я если, честно сказать, уже устала дома сидеть», - рассказала Анна, выбравшая для отдыха Афины.

Но когда получится улететь в Грецию – пока непонятно. На сегодняшний день известно, что гостей из России готовы принять восемь курортных стран -  Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. В свою очередь РФ начнет возобновлять авиасообщение с теми государствами, где заболеваемость не превышает 40 человек на 100 тысяч населения. Поэтому возобновление полетов будет происходить поэтапно.

Единственный центр, где могут открыть шенгенскую визу – это Греция. Визу там могут открыть с 1 августа, но откроются ли границы до этого времени – не известно. Все остальное, - документы, консульский сбор, - остались без изменений. Сейчас в центре посетителей почти нет. Все приходят по записи.

«Рассматривают быстро, дают на хорошие сроки 4-5 лет», - рассказал Виктор.

Авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса Россия приостановила 27 марта. Сейчас в российских аэропортах - толпы людей. Отдыхающие летят в Сочи и Крым, но мечтают и об отдыхе за границей.

Посткарантинный мир диктует и новые правила путешествий. Теперь обязательно нужно взять с собой справку об отрицательном тесте на коронавирус. Его нужно сдать не раньше, чем за 48 часов до полета. Медицинский документ должен быть оформлен на английском языке и предъявлен на границе.

«Как будет функционировать, будет ли требование спецразрешений, сколько действует справка - 48 часов или 72 часа по европейскому стандарту. Это все индивидуально будет происходить с каждой отдельной взятой страной», - объяснил Президент национального туристического союза Роман Скорый.

Каждая страна будет объявлять о своих требованиях, связанных с коронавирусом. Где-то если забыл справку с результатами тестов – будут делать экспресс-тест в аэропорту, глде-то сажать на двухнедельный карантин. объявит о своих требованиях. В минтрансе Турции сообщили - Москва и Анкара договорились возобновить полеты, но точной даты первого рейса пока нет.

«Нужно санэпидем мероприятия проводить по каждому рейсу индивидуально: обработка салона, подготовка экипажа. Чартерные рейсы выполнять уже практические можно, а рейсы регулярные, ну наверное, с 1 августа или с 15 августа», - рассказал заслуженный летчик России, авиаэксперт Владимир Попов.

Особенно нетерпеливые путешественники уже нашли способ уехать заграницу - транзитом через Белоруссию, которая открыта для других стран. Однако, в Ространснадзоре такие туры назвали небезопасными.

«Уже такие потоки существуют сегодня. Уже наши граждане давно летают в Египет, в Турцию через Минск. Они добирались, предположим, не на самолете, потому что не было сообщения между нами, а на автомобиле. Контролировать такие поездки невозможно, потому эксперты считают - лучше открыть свои аэропорты. При этом туроператоры предупреждают - путевки станут дороже», - рассказал председатель комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.

По словам туроператора Артура Муродяна, цен дешевле, чем в прошлом году, ни на каком направлении не будет. Он считает, что следующим пиком выезда россиян будут декабрьские праздники, примерно на 15-20% составит подорожание тур-продукта.

Пока граждане России могут улететь отдыхать в восемь стран. Но география будет расти, на очереди - Италия и Испания. Специалисты прогнозируют, что для нас зарубежный отдых в прежнем режиме станет доступен ближе к осени.

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