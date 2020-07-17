Названы самые безопасные страны для путешествий в 2020 году

Самой безопасной страной для путешествий в 2020 году назван Катар. Рейтинг был составлен аналитическим сервисом Numbeo на основе статистики преступлений в разных государствах.

В пятерку стран-лидеров по индексу безопасности вошли: Катар - 88,1 балл, Тайвань - 84,7 балла, ОАЭ - 84,5 балла, Грузия - 79,5 балла и Оман – 79,4 балла.

В десятку государств, где зафиксирован самый низкий уровень преступности также вошли Гонконг, Словения, Остров Мэн, Швейцария и Япония. Россия занимает 79 строчку с индексом безопасности 59,40 балла.

Ранее был составлен рейтинг стран, в которые можно путешествовать в период пандемии. В список попали те государства, которые менее остальных были затронуты коронавирусной инфекцией. В список попали Барбадос и Багамские острова, остров Мэн, Нормандские острова, Мальта и Кипр.