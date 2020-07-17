В России планируют ввести субсидии на семейные поездки в купе

В целях развития внутреннего туризма Минтранс РФ подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект разработан министерством в рамках общенационального плана восстановления российской экономики. Предполагается, что субсидирование будет осуществляться по маршрутам из перечня, составленного Федеральным агентством по туризму.

«Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях», - сообщает Минтранс.

В пояснительной записке к проекту указывается, что субсидирование планируется осуществляться в объеме до 835 миллионов рублей, что предполагает объем перевозок около 350 тысяч человек.

Уточняется, что цель поездки будет определяться на основании заполненной формы анкеты, в которой будут также указаны и другие сведения о путешествии, планируемые маршруты и контактные данные пассажиров.

Ранее в России ввели дополнительные скидки на железнодорожные билеты для школьников. Теперь родители детей старше 10 лет могут покупать им билеты за 50% от стоимости в двухэтажных пассажирских вагонах в четырехместном купе.