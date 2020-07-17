Пираты захватили танкер с россиянами и украинцами у берегов Нигерии

Морские пираты захватили танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у побережья Нигерии. В руках бандитов оказалось не только судно, но и 15 членов его команды, предположительно граждане России и Украины.

Танкер шел под флагом Либерии и был захвачен в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море. По данным портала, на борт танкера сумели проникнуть восемь вооруженных пиратов, которые захватили капитанскую рубку, команду и груз.

Что именно находится в трюмах танкера не сообщается, но известно, что судно приспособлено для перевозки нефти и химических веществ.

Место, где произошло нападение, превратилось в самый опасный судоходный участок океана. Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала до Анголы, являетя оплотом современного пиратства.

Бандиты действуют решительно. Обычно за возврат судна и каждого члена команды они требуют крупный денежный выкуп. Про данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков приходилось именно на Гвинейский залив.