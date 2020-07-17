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Пренебрегая интересами большинства: как на Украине противятся отмене закона об исчезновении русского из школ

Константин Коковешников
22:59 17.07.2020
Под окнами Верховной Рады, которая должна была рассмотреть так называемый закон Буржанского, собрались представители фактических всех ведущих националистических сил.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Символический огонь попытались разжечь в пятницу участники митинга у Верховной рады, но такая форма протеста против отмены дискриминационного закона о русском языке в системе образования привела к стычкам с полицией. Так называемый законопроект Бужанского, который ставит на паузу процесс перевода обучения в русскоязычных школах полностью на украинский, сделал последнее заседание Рады в этой сессии по-настоящему горячим.

Под окнами парламента собрались фактически представители всех ведущих националистических сил. Национальный корпус, партия «Свобода» под знаменами экс-президента Петра Порошенко выступают против закона о трехлетней отсрочке для перехода всех школ в стране на украинский язык.

Пока одни устраивают стычки с полицией, другие раскладывают заранее подготовленные поленья и при помощи дымовых шашек устраивают импровизированный костер. Перформанс праволиберальной партии «Демократический топор» поддерживает экс-спикер парламента и бывший комендант Майдана Андрей Парубий.

«В этом бою мы победили! И, если нужно, я уверен, победим и во всех следующих. Мы стали сильнее и они никогда нас не одолеют. Где язык, там Украина!», - воинствует он.

Несоответствующим европейским законам переход всех школ в стране на украинский язык назвали проживающие там венгры и румыны. Но большинство украинцев - по разным данным до 80 процентов - говорят на русском. Прежде всего, это жители юго-востока Украины, на возвращении которого настаивал президент Владимир Зеленский. Теперь, по всей видимости, он придерживается другой позиции.

«Зеленский выбрал следующую стратегию. На 90% он выполняет приказ диктатора, в лице которого выступают спецслужбы США, Великобритании и Канады, и на 10% - посылает сигнал избирателям Украины, что я уж не такой предатель-полицай, как вы могли бы подумать», - поясняет политолог Сергей Марков.

Законопроект Максима Бужанского - депутата пропрезидентской партии «Слуга народа» - хотя и числился в повестке, под напором митингующих так и не был рассмотрен и перенесен на осень.

«Зеленскому вообще не нужен это закон. Он не проявил себя защитником русских граждан никак. Наоборот, он подписывал дискриминационные законопроекты. Мы видим, что власть в стране не готова учитывать интересы русскоязычного фактически большинства», - говорит политолог Михаил Погребинский.

Уже первого сентября все школы в стране должны официально перейти на украинский язык. И вероятность того, что этому что-то сможет помешать, сегодня практически стремится к нулю.

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