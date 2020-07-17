Новак назвал цену на нефть в 40-43 доллара за баррель «более менее сбалансированной»

Российское Министерство энергетики считает текущую цену на нефть в 40-43 доллара за баррель «более-менее сбалансированной» и не ждет изменения стоимости после ослабления ограничений на добычу ОПЕК+. Такое заявление сделал руководитель ведомства Александр Новак.

«Нет, не ожидаем, потому что рынок это уже имеет в виду», - сказал министр, отвечая на вопрос о том, ожидается ли изменение стоимости нефти из-за перехода ОПЕК+ к некоторому росту добычи.

Напомним, 6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сделку по снижению добычи нефти до начала августа. Таким образом участники альянса продолжат сокращать добычу нефти в июле на 9,7 миллионов баррелей в сутки.

В апреле ОПЕК+ договорилась о снижении добычи сырья на 9,7 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, а начиная с июля, и до конца года, сокращение добычи должно было составить 7,7 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 по апрель 2022 года – 5,8 миллионов баррелей в сутки.

Как объяснил Новак 6 июня, продление сокращения добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки на июль необходимо для усиления влияния договоренностей, которые были достигнуты в середине апреля.