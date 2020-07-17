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Стипендии в России могут вырасти до уровня МРОТ

Анна Касаткина
22:31 17.07.2020
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в России равен 12 130 рублям.
Стипендии в России могут вырасти до уровня МРОТ
© Фото: David Oxberry, moodboard, Globallookpress

Министерство науки и высшего образования России рассматривает вопрос повышения стипендий студентам вузов до уровня МРОТ. Таким образом ежемесячная выплата учащимся может составить более 12 тысяч рублей.

«Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В разговоре с ТАСС представитель Минобрануки отметил, что эта инициатива потребует существенного увеличения объема бюджетных ассигнований.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в России равен 12 130 рублям. Согласно данным Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.

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