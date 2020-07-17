Вода в квартирах и утонувшие автомобили: на Ростов-на-Дону обрушились мощные ливни

На Ростов-на-Дону сегодня обрушился мощный ливень. Большая часть города буквально оказалась под водой. В низинах утонули сотни автомобилей. Водители тщетно пытались их спасти.

Просочилась вода в подъезды и даже в квартиры. Подтоплены были также детские сады и больницы. Спасатели на лодках эвакуировали около сотни человек.

Движение в городе крайне затруднено. По сообщениям Гидрометцентра, такая погода продлится до конца завтрашнего дня.

А в Муроме сильнейший ураган едва не привел к трагедии. Огромный рекламный баннер унесло порывом и он чуть не задел людей.

В Амурской области из-за штормового ветра введен режим ЧС. Тридцать зданий, в том числе школа и детсад, остались без крыши. Повалены сотни деревьев. Не выдержали и водонапорные башни. Для устранения последствий бури, в район прибыла аэромобильная группировка спасателей.

А по лиману Амура в Хабаровском крае промчался смерч, который успели заснять рыбаки. К счастью, обошлось без разрушений.