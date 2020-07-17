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Хитрый иммунитет: стоит ли снимать маску и перчатки при наличии антител к коронавирусу

Диана Сирази
22:18 17.07.2020
Показатели распространения инфекции в России больше не пугают, а обнадеживают. Однако коллективный иммунитет имеет тенденцию к исчезновению.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Шестьдесят процентов жителей Москвы обладают коллективным иммунитетом к короновирусу, заявил 17 июля столичный мэр Сергей Собянин. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко утверждал, что именно такой цифры будет достаточно для того, чтобы инфекция перестала распространяться. Однако стоит ли до вакцинации пренебрегать средствами индивидуальной защиты - большой вопрос.

Популяционным иммунитетом в эпидемиологии называют эффект сопротивления заболеванию в некоторой общности, часть которой имеет к возбудителю личный иммунитет. Вирусу, по словам специалистов, в этом случае больше некуда распространяться.

Число выздоровевших в стране растет, заболевших сейчас в десять раз меньше, чем на пике пандемии. На обороне стоят антитела в организме у тех, кто уже переболел. Они «прилипают» к вирусу и сдерживают его распространение.

«С точки зрения ежедневного прироста мы, конечно, видим то, что пик пройден, и мы видим то, что сейчас ежедневный прирост не превышает 1%», - говорит кандидат медицинских наук и директор по медицине благотворительного фонда «День первый» Кирилл Маслиев.

Цифры больше не пугают, а обнадеживают. По данным Роспотребнадзора, сейчас в России уровень коллективного иммунитета - 26%. Максимальные показатели у детей до шести лет - их организм выработал больше защиты. Однако Маслиев уточняет, что коллективный иммунитет не вечен и имеет тенденцию к исчезновению.

«Иммуноглобулины снижаются. Последние исследования говорят о том, что они снижаются в течение трех-четырех месяцев», - поясняет он.

Чтобы узнать о наличии антител берут кровь из вены, так можно понять, переболел человек или нет. Результат выдают в цифрах - чем выше количество антител, тем устойчивее иммунитет. Сильное столкновение с инфекцией, тяжелая болезнь свидетельствуют о том, что высокий уровень антител сохранится дольше.

«Память иммунной системы похожа на нашу обычную память: одни инфекции запоминает, другие - забывает. Например, переболев один раз корью - защита на всю жизнь. С коронавирусом другая ситуация - можно заразиться не один раз. Для того, чтобы победить вирус, коллективный иммунитет должен быть не меньше 70%», - уверяет заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГКБ 29 им. Н. Э. Баумана Сухраб Хаджиев.

Тем временем первый этап испытаний вакцины от коронавируса в России уже завершен. Военные медики проводят их совместно со специалистами института имени Гамалеи. Группу добровольцев, получивших прививку от коронавируса, 15 июля выписали из клиник, где они находились на изоляции. Антитела появились, вакцина безопасна и эффективна. Теперь ее должен официально утвердить Минздрав, только после этого ее начнут выпускать серийно. Армия в белых халатах, как называют медиков, скоро получит оружие против инфекции. Малые партии могут появиться во второй половине августа.

Несмотря на то, что ситуация сегодня опасений не вызывает, врачи призывают не забывать о масках в общественных местах, ведь новые случаи коронавируса регистрируются каждый день. Исследования на наличие коллективного иммунитета и масштабное тестирование продолжаются.

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