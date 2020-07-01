В Красноярском крае отменили ограничения из-за COVID-19

В Красноярском крае решили убрать КПП на въездах в населенные пункты, установленные в связи с мерами по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в указе главы региона, опубликованном на официальном сайте местного правительства.

«Признать утратившими силу указ губернатора Красноярского края от 10.04.2020 № 86-уг "О введении ограничительных мероприятий на территории города Красноярска и отдельных муниципальных образований Красноярского края», - следует из документа.

Ограничения на въезд-выезд были введены в ряде городов региона в апреле из-за угрозы распространения COVID-19. На въезде в некоторые населенные пункты, в том числе в Красноярск, были установлены специальные КПП.

По информации Роспотребнадзора Красноярского края, на 30 июня в регионе зафиксировано 8904 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент в РФ официально подтверждено 647 849 случаев заболевания COVID-19, 412 650 пациентов медикам удалось вылечить, 9 320 человек, к сожалению, скончались.