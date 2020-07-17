У десятков моряков российских судов в Южной Корее нашли коронавирус

По меньшей мере у 22 моряков на российских судах в Пусане выявили коронавирус. Об этом сообщают в генконсульстве РФ в Южной Корее.

Все инфицированные сейчас госпитализированы. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Как рассказывают капитаны, COVID-19 у членов экипажей выявили благодаря обязательному тестированию.

В нашей дипмиссии призвали россиян, которые вынуждены контактировать с портовыми службами, соблюдать все меры профилактики.