Возле станции метро в Киеве прогремел взрыв

В Киеве на проспекте Победы у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Один человек получил ранения, его госпитализировали в медучреждение, сообщили в правоохранительных органах столицы Украины.

Информация о взрыве поступила в полицию в 20:10. На место выехали наряды правоохранителей, следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и другие профильные службы.

«На месте предварительно установлено, что взрыв произошел в урне для мусора. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больницу. Личность потерпевшего устанавливается», - говорится в сообщении.

Взрывотехники обследуют прилегающую территорию, других подозрительных предметов не обнаружено. По результатам проверки полиции всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.