«Многое можем сделать»: Лукашенко оценил переговоры с Мишустиным в Минске

Россия и Белоруссия в сотрудничестве могут сделать очень многое, в том числе рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске.

Лукашенко отметил, что производимые Белоруссией товары нужны Казахстану, российские – необходимы самой Белоруссии.

«Думаю, с нынешним премьер-министром России, с новым правительством, я уверен, что мы очень многое можем сделать, в том числе и в Евразийском экономическом союзе», - сказал он.

Встреча продолжалась около полутора часов, на ней также обсуждались общие проблемы государств в рамках ЕАЭС, добавил Лукашенко.

Первое очное межправительственное заседание после длительного перерыва стран-участников союза состоялось 17 июля. Ранее Мишустин заявил, что Россия готова делиться опытом борьбы с пандемией коронавируса со своими партнерами.