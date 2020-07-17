Рыжков рассказал о первых попытках США выйти из ДОН

Договор по открытому небу, в том виде, в котором он существовал до недавнего времени, был обречен еще в 2013 году. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

С его слов, стремление Вашингтона ограничить законные права России, как участницы договора, отчетливо проявились семь лет назад.

«Тогда, в ходе освидетельствования российских самолетов наблюдения Ан-30Б с цифровой аппаратурой наблюдения, были предприняты первые попытки американцев ограничить Российскую Федерацию. В частности, в 2013 году во время проведения международного освидетельствования цифровой аппаратуры, представители США - единственного из государств-участников, отказались подписывать отчет о допуске нашего самолета к выполнению полетов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона», - рассказал Рыжков.

При этом представители американской стороны даже не удосужились найти какой-нибудь предлог для оправдания своих действий, добавил он. Только спустя восемь месяцев штаты были вынуждены признать итоги освидетельствования.

Преимущества Российской Федерации в получении информации значительно возросли и стали очевидны, как и то, что сроки участия Вашингтона в обязывающем международном документе сочтены.

О выходе США их договора глава Белого дома Дональд Трамп объявил 22 мая. Госсекретарь Майк Помпео, комментируя его решение заявил, что США отводят на завершение формальностей шесть месяцев. При этом Помпео прозрачно намекнул на то, что США открыты для новых предложений, но по факту, Вашингтон никогда не стремился к диалогу, а преследовал исключительно собственные интересы, отмечает Рыжков.

Формальным поводом для демарша послужили якобы нарушения Москвой своих обязательств. Никаких убедительных доказательств, никаких попыток обсудить взаимные претензии не последовало.

Выступая на конференции, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай», начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев отметил, что Соединенные Штаты не предпринимают никаких попыток, чтобы остановить процесс выхода из соглашения. Между тем, другие участники ДОН выступили за сохранение договора как важного элемента транспарентности и меры укрепления европейской безопасности.