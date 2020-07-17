Спад ВВП в России в июне замедлился почти вдвое

Спад ВВП в России в годовом выражении в июне замедлился до 6,4%. Аналогичный показатель в мае составлял 10,7%, сообщили в Минэкономразвития.

«В июне 2020 года продолжилось улучшение динамики ВВП – спад сократился до минус 6,4% год к году по сравнению с минус 10,7% год к году в мае и минус 12% год к году в апреле», - говорится в обзоре ведомства «Картина деловой активности».

Стоит отметить, что министерство также пересмотрело свою оценку спада в мае – называется цифра 10,7% вместо прежних 10,9%. В ведомстве добавили, что в целом за полугодие снижение составило 9,6%, что близко к первоначальному прогнозу.

По словам заместителя министра Татьяны Крючковой, основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжения снятия карантинных ограничений, что наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка.