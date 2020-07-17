В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против Турции за покупку С-400

В Конгресс США внесен проект закона о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских ЗРК С-400. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.

Документ, который получил название «Закон о противодействии экспорту российских вооружений», призван признать закупку российских комплексов Анкарой «существенной сделкой», что в соответствии с существующим Законом о противодействии противникам США посредством санкций (CAATSA) требует введения ограничительных мер.

РФ начала поставки систем ПВО Турции в середине июля прошлого года. Законная сделка Москвы и Анкары вызвала недовольство Вашингтона и, как следствие, кризис в турецко-американских отношениях.

США потребовали от Турции отказаться от закупок С-400 и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Несмотря на давление, турецкая сторона отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии российских ЗРК.

Стоит отметить, что пока администрация Трампа не реализовала свою угрозу о введении ограничительных мер в отношении Турции.