Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим эмиратским коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном актуальные вопросы двухсторонней и региональной повестки. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы, стороны высказались за скорейшее прекращение боестолкновений в Ливии.

«При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других горячих точках региона», - информирует МИД.

Отмечается, что разговор дипломатов состоялся по инициативе ОАЭ.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.

Напомним, сейчас в Ливии происходит противостояние между сформированным при поддержке ООН и Евросоюза Правительством национального согласия на западе и Ливийской национальной армией, которая сотрудничает с парламентом, заседающим на востоке.