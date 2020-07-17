Унижения и допросы: пожилую дочь создателя Т-34 задержала СБУ

Дочку создателя танка Т-34 Михаила Кошкина Татьяну задержали на приграничном пункте Гоптовка украинские спецслужбы. Женщина находилась в составе делегации, которая возвращалась в Харьков из Белгородской области с мероприятий, посвященным памятным событиям Прохоровского сражения.

По словам главы Харьковской городской организации «Оппозиционная Платформа - За Жизнь» Андрея Лесика, в делегации находились ветераны, средний возраст которых составляет 85 лет. Самым молодым был организатор поездки 70-летний Михаил Исаев.

«По возвращению обратно с восьми часов (утра – ред.) до десяти часов вечера их промурыжили. Унижение, обыски, допросы, что везете и зачем, изымали все медали. Это цинично, мерзко, противно и стыдно за эту службу безопасности», - рассказал «Звезде» Лесик.

По его словам, Исаеву теперь вменяют вину в преступлении по статье 436-1 УК Украины. По версии следствия, он ввез в страну 50 медалей в честь 75-летия Победы. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.