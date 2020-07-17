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Высокие технологии на службе агропромышленного комплекса: в Брянске прошла выставка-форум «Всероссийский день поля-2020»

Роман Захаров
19:33 17.07.2020
В рамках мероприятия можно было ознакомиться с новинками в агропромышленном комплексе, от внедрения которых выигрывает вся сельскохозяйственная отрасль.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Брянске прошла ежегодная выставка-форум «Всероссийский день поля-2020». На ней были представлены все новинки и достижения в агропромышленном комплексе, в том числе цифровые технологии, от внедрения которых выигрывает вся сельскохозяйственная отрасль. Даже несмотря на пандемию, в этом году она показывает стабильный рост.

«У нас не смотря на все проблемы динамика позитивная. Если брать в целом динамику по АПК по году, я думаю, что будет индекс производства порядка 102%. Если говорить просто о сельском хозяйстве, то очень надеюсь, что чуть больше 101%. В целом для экономики это позитивно и мы растем из года в год, демонстрируя и хорошие урожаи и очень неплохую динамику по животноводству», - сказал один из почетных гостей мероприятия министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Министру показали инновационный комплекс, который эффективен в борьбе с инвазивными растениями, в частности  с сорняками. Система создана группой компаний Ctrl2GО на базе искусственного интеллекта и технологии блокчейн, что позволяет свести практически к минимуму участие человека в борьбе с вредителями. С помощью дистанционного зондирования земли можно вести постоянное наблюдение угодий, в том числе в труднодоступных местах, с почти стопроцентной точностью определять зону поражения, благодаря чему расход химикатов сокращается вдвое. И это далеко не все, на что способен комплекс.

«Мы соединяем вместе математику, технику в виде дронов и отраслевое знание. И это помогает нам сверху точно определить, где есть очаги поражения каким-то плохим сорняком, направить туда автоматический дрон, который сам выполнит работу по обработке селективной химией, которая уничтожает конкретно этот вид сорняков. Та же самая технология, если вам нужно внести куда-то удобрение. Определяете, куда вносить - дрон получает задание, территория обрабатывается», - объяснил генеральный директор Ctrl2GO Алексей Белинский.

На базе технологии дистанционного зондирования земли компания создала и сервис для пчеловодов. Это самая настоящая система оповещения, которая при помощи приложения на мобильном телефоне показывает пасечникам интерактивную карту полей, находящихся на химобработке. Таким образом, пчеловоды всегда могут знать, где безопасней ставить ульи.

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