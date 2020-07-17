Собянин заявил о невозможности закрытия Москвы для людей из регионов

Закрыть Москву для людей из регионов - невозможно. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли - и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты... Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», - сказал градоначальник в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом Собянин добавил, что Москва является крупнейшим транспортным хабом России, в который постоянно приезжают миллионы людей.

Ранее мэр Москвы заявил, что в российской столице уже 60% жителей города обладают коллективным иммунитетом к коронавирусу.