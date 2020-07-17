Шойгу обсудил перспективы военного сотрудничества с министром обороны Израиля

Министр обороны Сергей Шойгу обсудил с коллегой из Израиля Беньямином Ганцем перспективы двустороннего военного сотрудничества. В ходе телефонного разговора также была затронута тема обстановки на Ближнем Востоке.

Переговоры подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере.

Шойгу также пригласил Ганца посетить международный военно-технический форум «Армия-2020», а израильские команды – принять участие в Армейский международных играх – 2020.