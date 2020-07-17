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СК РФ сообщил о задержании начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов

Роман Захаров
17:07 17.07.2020
Следствие подозревает начальника исправительного учреждения и его бывшего заместителя в пособничестве руководству террористическим сообществом, а также в получении крупных взяток.
© Видео: СК РФ, Youtube © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

В отношении начальника колонии в Калмыкии, где правоохранители обнаружили ячейку террористов, и его бывшего заместителя возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, оба они подозреваются в пособничестве руководству террористическим сообществом, а также в получении крупных взяток.

В настоящий момент следствию известно, что в середине 2013 года один из заключенных создал на территории исправительного учреждения террористическое сообщество. После освобождения из мест лишения свободы в 2015 году мужчина объявил себя амиром, но вскоре он был ликвидирован.

Отмечается, что в состав террористического сообщества с середины 2013 по декабрь прошлого года входили более 100 осужденных.

«Начальник исправительной колонии и бывший его заместитель за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям указанного террористического сообщества - на территорию учреждения проносили мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио и видеоматериалы, символику террористических организаций, других запрещенных предметов и веществ», - объяснила Петренко.

Также, по данным СК РФ, участникам сообщества заблаговременно сообщали о планируемых сотрудниками ФСИН обысках и досмотрах.

Сейчас начальник исправительного учреждения задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Его бывший заместитель уже находится под стражей по уголовному делу, возбужденному в отношении него по другим эпизодам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Представитель Следственного комитета добавила, что правоохранители планируют установить других участников данного преступления. Также следователи проверят причастность подозреваемых к иным преступным эпизодам, не связанным с расследуемым уголовным делом.

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