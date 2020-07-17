В США выявили случай заражения чумой у человека

В США впервые за последние пять лет выявили случай септической чумы. Выяснено, что человек заразился от инфицированной белки.

Заболевание обнаружили у жителя штата Колорадо. Ранее в Колорадо у мертвой белки обнаружили бубонную чуму. Всего в этом штате с 2005 года находили 21 случай чумы.

Септическая чума – болезнь крови, опасная для жизни человека. Благодаря своевременно начатому лечению пациента удалось спасти, сообщает Daily Mail со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

В Монголии несколько дней назад от бубонной чумы скончался подросток. Вспышка заболевания произошла в двух районах страны.