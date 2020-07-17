Ученые обнаружили «костры» на максимально приближенном снимке Солнца

Зонд Solar Orbiter запечатлел Солнце с расстояния 77 миллионов километров. На данный момент это рекордное приближение к небесному телу.

Благодаря снимку ультрафиолетовой камерой удалось разглядеть нановспышки на звезде, которые ученые окрестили «кострами». Помимо этого, зонд передал на Землю данные о магнитном поле во внешних слоях Солнца, о солнечном ветре и другую важную информацию.

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Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством при участии NASA, стартовал 10 февраля 2020 года. Он несет на борту четыре прибора для изучения солнечного ветра и шесть – для наблюдения Солнца и его окрестностей. Очередное сближение аппарата со светилом намечено на февраль 2021 года.