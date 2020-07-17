Мишустин: Россия готова делиться опытом борьбы с пандемией с партнерами по ЕАЭС

Россия готова делиться опытом борьбы с пандемией коронавируса с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе 17 июля впервые прошло в очном формате после длительного перерыва.

«В практическом плане Россия готова делиться опытом борьбы с пандемией, мы активно помогаем нашим партнерам и планируем механизмы взаимодействия в рамках "пятерки"», - отметил Мишустин.

Он пояснил, что речь, в частности, идет о повышении квалификации медработников и санитарно-эпидемиологических специалистов, передаче тест-систем, реагентов и приборов бесконтактного измерения температуры тела.

Международное экономическое объединение ЕАЭС функционирует с 2017 года. В его состав входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.