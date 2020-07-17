СМИ: дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Полиция передала в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сейчас дело находится в прокуратуре, но после утверждения обвинительного заключения его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.