Мурашко предложил возобновить международное авиасообщение РФ с другими странами

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает необходимым возобновление авиасообщения России с другими государствами, однако с условием сохранения определенных ограничительных мер в целях профилактики COVID-19.

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», - заявил министр в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Мурашко отметил, что подход к возобновлению международного воздушного сообщения содержит в том числе некоторые обязательства, которые «накладываются на возобновление авиасообщения, в том числе по тестированию, по использованию мер дистанцирования».

Напомним, в России с 15 июля отменили двухнедельную изоляцию для прилетающих в страну регулярными рейсами из государств, с которыми планируется возобновление авиасообщения.