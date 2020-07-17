Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета на Байкале

Легкомоторный самолет Як-12 упал в воду Байкала возле Ольхона. В социальных сетях уже появились кадры, снятые на месте крушения воздушного судна.

По данным местных СМИ, на борту самолета было четыре человека - пилот и три женщины, две из которых получили травмы и сейчас находятся в больнице.

Как утверждают местные жители, упавший борт использовали для туристических прогулок. В настоящий момент экстренные службы устанавливают, что стало причиной падения Як-12.

ЧП прокомментировал исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев. По словам чиновника, потерпевшее крушение воздушное судно не имеет отношения к «Авиалесоохране».