Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета на Байкале
В результате инцидента пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.
© Видео: ДТП 38RUS Иркутск, VK © Фото: ДТП 38RUS Иркутск, VK
Легкомоторный самолет Як-12 упал в воду Байкала возле Ольхона. В социальных сетях уже появились кадры, снятые на месте крушения воздушного судна.
По данным местных СМИ, на борту самолета было четыре человека - пилот и три женщины, две из которых получили травмы и сейчас находятся в больнице.
Как утверждают местные жители, упавший борт использовали для туристических прогулок. В настоящий момент экстренные службы устанавливают, что стало причиной падения Як-12.
ЧП прокомментировал исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев. По словам чиновника, потерпевшее крушение воздушное судно не имеет отношения к «Авиалесоохране».