В Рособрнадзоре отреагировали на заявления о слишком сложном ЕГЭ по химии

Задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы. Об этом сообщили в пресс-службе Рособранадзора в ответ на публикации о чрезмерной сложности экзамена по химии, состоявшегося 16 июля.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами структуре и содержанию экзамена, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений.

В Рособрнадзоре также добавили, что рассуждать о результатах экзамена стоит после того, как будут получены реальные показатели.

«Мы уверены, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты», - сказали в ведомстве ТАСС.

Ранее в Сети создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительным результаты ЕГЭ по химии. В них, в частности, отмечалось, что такие задания школьники на экзамене видели впервые, а рассчитаны они были на уровень знаний профессиональных химиков, а не выпускников.