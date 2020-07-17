Российские истребители сопроводили самолет-разведчик ВВС Норвегии
Истребители Северного флота сопроводили разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии над Баренцевым морем.
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Семнадцатого июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря был обнаружен разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.
«Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено его сопровождение», - сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было.