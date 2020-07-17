Генпрокурор РФ потребовал усилить борьбу с киберпреступлениями

Генпрокурор России Игорь Краснов провел совещание, темой которого стала борьба с преступлениями, связанными с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Выступая перед участниками мероприятия Краснов подчеркнул, что вынесенные на обсуждение вопросы крайне актуальны. По его словам, за последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз (в 2019 году - 294 тысяч).

Глава Генеральной прокуратуры РФ обратил внимание на тот факт, что ежедневно появляются новые способы шифрования данных, которые сильно повышают анонимность совершаемых нарушений. Наблюдается широкое распространение криминального использования криптовалют в сфере незаконного оборота наркосодержащих препаратов, коррупции, финансирования оргпреступности, экстремизма и терроризма.

Он также напомнил о ежегодном росте компьютерных атак, организаторы которых часто используют инфраструктуру иностранных государств для попыток взлома информационных систем государственных органов РФ, корпораций, крупных банков.

Краснов указал на необходимость эффективных ответов на вызовы в киберпространстве, использование тех же технологий для раскрытия таких преступлений. Помимо этого, он заявил о важности их предупреждения и прогнозирования подобных нарушений.

По словам генпрокурора, проблема кибербезопасности требует реагирования со стороны всей правоохранительной системы. Игорь Краснов потребовал принять меры по совершенствованию системы профилактики и раннего выявления преступлений, совершенных с использованием IT-технологий и компьютерной информации.

Глава надзорного ведомства обратил внимание на необходимость совершенствования существующего законодательства в части расширения признаков киберпреступлений, введения в процессуальные нормы понятия «электронного доказательства», процедур внесудебной блокировки «зеркал» ранее заблокированных ресурсов.

В заключение Краснов добавил, что усилия органов прокуратуры будут сосредоточены на повышении эффективности и качества прокурорского надзора за законностью в сфере безопасного использования IT- технологий в целях оперативного решения всех стоящих перед прокурорами задач.