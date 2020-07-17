Горевший четыре дня десантный корабль ВМС США потушили

В Сан-Диего потушили горевший с воскресенья универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США. Об это заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

«Спустя четыре дня пожара, я могу сказать, что все очаги возгорания на борту Bonhomme Richard ликвидированы», - сказал Собек на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Представители командования отметили, что пока расследование мощного пожара продолжается. На данный момент не установлены причины возгорания, не подсчитан ушерб, также не решена дальнейшая судьба корабля.

Известно, что в воскресенье, 12 июля, в 08.30 по местному времени (18.30 по Москве) на военно-морской базе в Сан-Диего произошло возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6). Сообщалось, что общая численность экипажа 100 человек. В момент возгорания корабль находился на техническом обслуживании, поэтому на борту находились 160 моряков. В результате возгорания пострадали более 60 человек.