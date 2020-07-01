В NASA создали антикоронавирусное ожерелье

Антикоронавриусное ожерелье разработали в космическом агентстве NASA. Каждый раз, когда человек захочет дотронуться до лица, оно должно завибрировать и помешать ему это сделать.

Таким образом создатели намерены пресекать самые распространенные способы инфицирования – через глаза, нос и рот. Работает прибор при помощи специального встроенного датчика, который фиксирует движение руки, и предупреждает об опасности при ее приближении к лицу.

В NASA уточнили, что колье не является заменой маске и другим средствам защиты, а только дополняет их. Печатать украшение собираются на 3D-принтере, модели будут представлены в разных цветах.