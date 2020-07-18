Тысячи квадратных метров огня: мощный пожар на складе в Мытищах сняли с коптера

Мощный пожар на складе с картоном в подмосковных Мытищах засняли на квадрокоптер.

Ранее сообщалось, что пламя было локализован на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В 02.56 мск поступило сообщение о пожаре на складе с картоном в подмосковных Мытищах на улице Промышленной. Склад описывали как производственно-складское строение, металлическое. Общая площадь застройки 150х50 метров.

Также спасатели сообщили, что к складу вплотную пристроены газовая котельная и административное здание.

Данных о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали 85 человек и 26 единиц техники. Устанавливаются причины произошедшего.