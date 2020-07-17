ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, готовившего теракт в Хабаровске

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания мужчины, который готовил теракт в Хабаровске. Как рассказали в ЦОС ФСБ, у него изъяты холодное оружие, флаг международной террористической группировки и бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, в телефоне задержанного найден видеоролик его присяги главарям террористов и переписка с обсуждением деталей планируемой атаки.

Отмечается, что мужчина 1988 года рождения, гражданин одной из центральноазиатских республик. После атаки он планировал уехать на Ближний Восток и примкнуть к террористам.

В ФСБ заявили, что планировавший атаку в местах массового скопления людей арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».