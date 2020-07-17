Кремль выразил сожаление о нежелании Киева выполнять Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль продолжает вести такую политику, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации Минских соглашений.

«Россия прикладывает усилия в плане работы с нашими партнерами в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак)», - сообщил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что пока у Козака скорее доминирует разочарование результативностью работы украинских коллег.

«Необходимо, чтобы все страны использовали свою часть влияния на украинских коллег с тем, чтобы подвинуть их к реализации тех обязательств, которые они на себя взяли по минскому комплексу мер», - подтвердил Песков.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель негативно оценили заявления Киева о необходимости пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, выборочное исполнение Украиной своих обязательств заводит в тупик переговорный процесс