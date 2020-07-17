ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Хабаровске. В сообщении ЦОС ФСБ сказано, что у планировавшего атаку мужчины изъяты бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, 1988 года рождения», - отметили в ЦОС.

В ФСБ заявили, что мужчина по указанию лидеров международных террористических организаций планировал совершить атаку в местах массового скопления людей. После теракта он должен был уехать на Ближний Восток в качестве боевика.

«В телефоне задержанного обнаружена видеозапись его так называемой присяги главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта»,- заявили в ФСБ.

В настоящее время мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».