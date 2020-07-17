Собянин назвал количество москвичей с коллективным иммунитетом к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», - сказал собеседник агентства РИА Новости.

При этом мэр сравнил показатели Москвы с Нью-Йорком в вопросе коронавируса.

«У них процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», - подчеркнул мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве в июне от коронавируса скончались почти вдвое меньше пациентов, чем в мае. За первые 12 дней июля было зафиксировано в два раза меньше смертей от коронавируса, чем за аналогичный период июня.