В Кремле отрицают причастность России к хакерским атакам в Великобритании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимает обвинения со стороны Британии в хакерских атаках. По словам представителя Кремля, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними.

«Мы не принимаем эти обвинения, мы не знаем, кто и что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это общая проблема, но Москва категорически не согласна с голословными обвинениями в свой адрес.

Напомним, ранее Национальный центр кибербезопасности Британии сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак. Они затронули фармацевтические компании и ученых в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от коронавируса.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что вряд ли британская сторона может сделать что-то еще для усугубления отношений с Россией, которые и так на низком уровне. Также представитель Кремля напомнил, что Москва не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.