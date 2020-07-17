В Кремле прокомментировали перенос акции «Бессмертный полк»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перенос всероссийского шествия «Бессмертный полк». По словам представителя Кремля, Владимир Путин в курсе решения организаторов акции.

«Об этой позиции организаторов "Бессмертного полка" президенту доложено», - сказал он.

Песков добавил, что Путин не является организатором акции.

«Это же не какое-то указное мероприятие, уникальность в том, что это народное мероприятие, организаторы имеют такую точку зрения, и от нее абстрагироваться невозможно», - отметил пресс-секретарь.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году была запланирована на 26 июля, в День Военно-морского флота России, однако ее перенесли на неопределенное время из-за эпидемиологической ситуации в стране.