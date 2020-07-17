Центробанк аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Центральный банк РФ аннулировал лицензии кредитных организаций «Кузнецкий Мост» и Проминвестбанк. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что причиной этому стало ходатайство самих кредитных организаций. При этом решение о добровольной ликвидации в обоих случаях приняло общее собрание акционеров.

В каждом банке будет назначена ликвидационная комиссия.

«Кузнецкий Мост» занимал 362-е место в банковской системе России по размеру активов, Проминвестбанк — 236-е. Первый является участником системы страхования вкладов, второй — нет», - рассказали в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ отозвал лицензию у «Народного банка Тувы». Кредитная организация функционировала в России с 1990 года