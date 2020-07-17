В Кремле заявили, что Путин пока не принял решение об отставке Фургала

Владимир Путин пока не принял решение об отставке арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он добавил, что без руководителя регион долго оставаться не может.

«Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение», - сказал Песков.

Представитель президента уточнил, что Путин получает информацию из множества источников. Исходя из этих данных, можно понять, что происходит в регионе. Но при принятии решения об отставке глава государства будет руководствоваться анализом только той информации, которую получает от следственных органов.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля. По версии следствия, губернатор причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. Чиновник вину не признает.

Губернатор арестован до 9 сентября. Он находится в СИЗО «Лефортово». Накануне Мосгорсуд признал законной данную меру пресечения.

На этой неделе руководитель фракции ЛДПР (в ней состоит Фургал) Владимир Жириновский назвал возможных кандидатов на пост губернатора Хабаровского края в случае отставки Сергея Фургала.