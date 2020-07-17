Песков дал советы заразившимся коронавирусом
По словам представителя Кремля, у него была двусторонняя пневмония, но врачи вовремя ее схватили.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что медики уже научились эффективно бороться с коронавирусом. Однако, по его мнению, лучше «не запускать болезнь и не допускать начала пневмонии».
Напомним, представитель Кремля сам в мае прошел госпитализацию из-за коронавируса.
«Не запускать, не надеяться на чудо. Надо каким-то образом делать КТ, наверное, это самое главное, чтобы не упустить начало пневмонии », - сказал пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, у него была двусторонняя пневмония, но врачи вовремя ее схватили и вовремя начали лечение.
«Если запустить пневмонию, то катастрофически быстро увеличивается объем поражения легких», - рассказал Песков в интервью для «Авторадио».
Он добавил, что легкие не сразу реагируют на лечение. Поэтому, как считает представитель Кремля, главное - «не допустить того момента, как вы начнете задыхаться».
«Остальное врачи уже гораздо лучше понимают: что надо делать, как нужно лечить. Поэтому здесь ничего совсем страшного не происходит», - заметил Песков.
Ранее сообщалось, что в июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что получил антитела к коронавирусу, после того как переболел им. По словам представителя Кремля, болезнь далась ему нелегко, но сейчас он уже вернулся к активной жизни.