Песков дал советы заразившимся коронавирусом

По словам представителя Кремля, у него была двусторонняя пневмония, но врачи вовремя ее схватили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что медики уже научились эффективно бороться с коронавирусом. Однако, по его мнению, лучше «не запускать болезнь и не допускать начала пневмонии».

Напомним, представитель Кремля сам в мае прошел госпитализацию из-за коронавируса.

«Не запускать, не надеяться на чудо. Надо каким-то образом делать КТ, наверное, это самое главное, чтобы не упустить начало пневмонии », - сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, у него была двусторонняя пневмония, но врачи вовремя ее схватили и вовремя начали лечение.

«Если запустить пневмонию, то катастрофически быстро увеличивается объем поражения легких», - рассказал Песков в интервью для «Авторадио».

Он добавил, что легкие не сразу реагируют на лечение. Поэтому, как считает представитель Кремля, главное - «не допустить того момента, как вы начнете задыхаться».

«Остальное врачи уже гораздо лучше понимают: что надо делать, как нужно лечить. Поэтому здесь ничего совсем страшного не происходит», - заметил Песков.

Ранее сообщалось, что в июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что получил антитела к коронавирусу, после того как переболел им. По словам представителя Кремля, болезнь далась ему нелегко, но сейчас он уже вернулся к активной жизни.