В СК РФ прокомментировали версию об уничтожении тел царской семьи кислотой

В Следственном комитете опровергли версию об уничтожении тел убитых членов семьи Николая II с помощью серной кислоты. Об этом рассказала «Известиям» старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова.

«Следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», - пояснила Молодцова.

Она добавила, что в рамках уголовного дела, которое было возобновлено в 2015 году, было назначено 37 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские (антропологические), молекулярно-генетические, трасологические, почерковедческие и другие.

Марина Молодцова рассказала, что эксперты изготовят 3D-модель шляпы Николая II, которая была на нем в момент его ранения в Японии. Сейчас она хранится в Эрмитаже.

«Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Н.А., можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе», - пояснила старший следователь по особо важным делам.

Она уточнила, что в ходе антропологической экспертизы были обнаружены зажившие раны на правой половине свода черепа. По механизму возникновения, расположению, форме и другим характеристикам они сходны с описанием рубленых повреждений на голове Николая II, которые были нанесены ему в 1891 году в японском Оцу.

«На основании многочисленных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения», - сказала Молодцова.

Она пояснила, что сбор материалов продолжается, как и проведение всех необходимых экспертиз, чтобы исключить малейшие сомнения. Молодцова добавила, что поиск материалов по этому уголовному делу является очень сложным и трудоемким процессом, поскольку не существует единого реестра документов по делу об убийстве.

Следователям приходится собирать источники по всему миру, в государственных и частных архивах, музеях, библиотеках. Она отметила, что на данный момент установлены некоторые участники расстрела. Работа в данном направлении продолжается и после завершения всех экспертиз, по совокупности будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка.