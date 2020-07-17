Песков раскрыл подробности работы с Путиным

Владимир Путин является самым блестящим действующим государственным деятелем, и работать с ним - большая удача. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего - это, конечно, удача в жизни», - сказал он в интервью «Авторадио».

По словам Пескова, Путин филигранно владеет дипломатией и очень конкретно ведет переговоры.

«Президент Путин - очень конкретный человек, и при всем филигранном владении приемами дипломатии, самой изощренной дипломатии, он ведет переговоры предельно конкретно», - отметил пресс-секретарь.

Песков добавил, что президент всегда имеет в виду именно то, что говорит, а если что-то обещает, то делает это незамедлительно.

Песков сообщил, что, находясь на должности пресс-секретаря Путина, он ежедневно учится не по книгам, а в реальной жизни. Кроме того, представитель президента постоянно ощущает себя «в гуще процессов».

Напомним, что Дмитрий Песков работает представителем президента с 2008 года.