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В Киеве митингующие против обучения на русском языке устроили потасовку с полицией

Иван Линдеманн
11:27 17.07.2020
В городе усилены меры безопасности: дежурят военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция.
В Киеве митингующие против обучения на русском языке устроили потасовку с полицией
© Фото: Ukrinform TV, YouTube

В центре Киева проходит митинг против возобновления обучения на русском языке в украинских школах. Основная акция протеста - у здания Верховной рады.

В пресс-службе Национальной полиции страны сообщили, что радикально настроенная группа граждан устроила потасовку с правоохранителями из-за того, что те не пустили их на площадь с дровами.

Отмечается, что в связи с митингами в городе усилены меры безопасности.

«Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», - сказано в сообщении полиции.

Законопроект № 2362 отменяет требование закона о языке, которое предусматривает переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Депутат Михаил Бужанский предлагает отложить переход до 1 сентября 2023 года. В связи с этим в стране уже второй день проходят митинги.

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