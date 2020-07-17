В Киеве митингующие против обучения на русском языке устроили потасовку с полицией

В центре Киева проходит митинг против возобновления обучения на русском языке в украинских школах. Основная акция протеста - у здания Верховной рады.

В пресс-службе Национальной полиции страны сообщили, что радикально настроенная группа граждан устроила потасовку с правоохранителями из-за того, что те не пустили их на площадь с дровами.

Отмечается, что в связи с митингами в городе усилены меры безопасности.

«Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», - сказано в сообщении полиции.

Законопроект № 2362 отменяет требование закона о языке, которое предусматривает переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года. Депутат Михаил Бужанский предлагает отложить переход до 1 сентября 2023 года. В связи с этим в стране уже второй день проходят митинги.